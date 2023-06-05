محافظ بورسعيد: بدء إقامة وحدات لمستحقى المشروع التعاونى على مساحة 17 فدانا

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء وليد البارودى رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أرض مشروع الإسكان التعاونى بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية للبدء فى تنفيذ المشروع، جاء ذلك عقب اجتماع محافظ بورسعيد مع رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، ووفد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وخلال تفقدهما ميدانيا أرض المشروع، استمع محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لنتائج المعاينة المبدئية للأرض، حيث أكد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان انه سيتم دراسة طبيعة التربة، والبدء فى أعمال الرفع المساحى بالمنطقة والتى تستغرق بحد اقصى 3 شهور ثم موافاة المحافظة بالنتائج مع تحديد المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروع، موجها الجهات المختصة بسرعة البدء فى أعمال الرفع المساحى للأرض وإعداد دراسة وافية لطبيعة المنطقة.

ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد بالتنسيق التام بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد، لسرعة إنجاز العمل، مؤكدا أنه سيتم البدء فى إقامة وحدات لمستحقى المشروع التعاونى على مساحة 17 فدانا بالحى الإماراتى بجانب منطقة مساكن محمد مهران، وسيتم تنفيذ المشروع على أعلى مستوى بما يليق بأبناء محافظة بورسعيد، مشيرا أن أرض المشروع بجانب محمد مهران بالحى الإماراتى، تعد ذات قيمة عالية جدا، حيث إنها شاملة الخدمات بالإضافة لقربها من المنطقة الصناعية ومدخل بورسعيد الجنوبى، وبحيرة المنزلة وتواجد شبكة طرق على أعلى مستوى لخدمة أهالى المنطقة، وهناك جهود مكثفة لسرعة الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت.