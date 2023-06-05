محافظ بني سويف يُكرًم الفائزين في دورى المصالح الحكومية

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ختام فعاليات دورى المصالح الحكومية، الذى نظمته مديرية التنظيم والإدارة، عن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، خالد ياسين مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، النائب محمد رجب، النائب رمضان حسان عضوى مجلس النواب، ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات.

بدأت الفعالية بعرض موجز عن المسابقة، التى شاركت فيها الوحدات المحلية السبع (بنى سويف، الواسطى، ببا، ناصر، أهناسيا، سمسطا، الفشن ) ومديريات (الصحة، الإسكان، الآثار، الشباب والرياضة، القوى العاملة، الزراعة، التربية والتعليم، الطب البيطرى، التضامن الاجتماعى، والطرق والنقل)، وأقيمت منافساتها بقاعة مديرية التنظيم والإدارة، بداية من 29 مايو الماضى، وذلك تحت رعاية وموافقة المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، وبإشراف من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقيادة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز.

أشاد المحافظ"د.محمد هانى غنيم "بالمسابقة، التى تقام لأول مرة، وتكتسب أهميتها من كونها تشجع روح التنافس بين العاملين فى الجهاز الإدارى، فى معرفة والإلمام بقانون الخدمة المدنية، وتتسق مع استراتيجية المحافظة نحو الارتقاء بمستوى الأداء ورفع كفاءة العاملين بالمصالح الحكومية، والعمل على تحفيزهم لمواصلة العمل بكل جد، والسعى الدائم لجعل الموظف داخل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ملماً بكافة الأمور القانونية والفتاوى والآراء الصادرة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لتقليل الشكاوى وتوفير الوقت والجهد من البحث والتصويب من خلال إعداد باحثين على علم بكافة الأمور داخل الجهاز الحكومى.

من جهته استعرض خالد ياسين مدير عام التنظيم والإدارة، آليات وضوابط تنظيم المسابقة" دورى بين المصالح الحكومية "فى قانون الخدمة المدنية، حيث تم تحديد عدد المتسابقين لكل جهة 5 أفراد بواقع " 3 أساسى +2 احتياطي"، وأقيمت الأدوار الأولى التمهيدية بنظام خروج المغلوب، وتم تقسيم الفرق " الجهات الحكومية" إلى مجموعات، تأهل الأول عن كل مجموعة، وتم احتساب الفريق الفائز فى الأدوار التمهيدية الحاصل على نقاط أكثر، وفى حالة التساوى تم الاحتكام للمواجهة المباشرة "سؤال ثم 3 أسئلة لكل فريق" فى حالة التعادل" ثم الاحتكام إلى القرعة، لتحديد المتأهل الصاعد للمباراة النهائية "من كل مجموعة" صاحب الفوز الأكثر فى المباريات "، وفى حالة التساوى، الأكثر حصولاً على النقاط، ثم اللجوء إلى المواجهات المباشرة "فى حالة التساوى"، ثم إجراء قرعة فى حال استمرار التعادل.

وفى ختام الاحتفالية، كرم المحافظ فريق مديرية الصحة الفائز بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق مديرية الزراعة فى نهائى المسابقة، حيث تم تسليم أعضاء الفريق شهادة تقدير وجائزة مالية، فضلاً عن تكريم أعضاء المديريات والجهات الحكومية الذين شاركوا فى فعاليات المسابقة، بجانب تبادل الدروع، حيث تسلم المحافظ درع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فيما أهدى المحافظ مدير التنظيم والإدارة ببنى سويف درع المحافظة، تقديرا لجهود أسرة المديرية وإشرافهم على هذه المسابقة النوعية.