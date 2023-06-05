اليوم السابع
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محافظ الغربية يشهد تجربة أول خلية شمسية لري الأشجار بكورنيش طنطا.. صور

الإثنين، 05 يونيو 2023 10:17 م
محافظ الغربية يشهد تجربة أول خلية شمسية لري الأشجار بكورنيش طنطا.. صور جانب من الفاعلية
الغربية عادل ضرة

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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم من كورنيش طنطا، استكمال فعاليات احتفال محافظة الغربية باليوم العالمي للبيئة، وذلك من خلال تفقد عدد من الفاعليات التي نفذها حي ثان طنطا بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.
 
وأشاد المحافظ بأول تجربة لري الأشجار من خلال خلية طاقة شمسية صممها حي ثان طنطا بالتعاون مع الشركة البريطانية لتدوير المخلفات، حيث يتم استخدام الموبايل لفتح وغلق أنبوبة المياه، في خطوة هامة جدا لتوفير الكهرباء والحفاظ على كل نقطة مياه حيث يتم ري الأشجار بالتنقيط وليس بالغمر كما هو متبع. 
 
كما شهد المحافظ تجربة عملية لتشغيل تطبيق فرزاوي، لتجميع القمامة ومخلفات الهدم إلى جانب تجميع زيوت الطعام المستخدمة في المنازل، لإعادة تدويرها من خلال بروتوكول تعاون مع شركة طنطا للزيوت والصابون، حيث يتم إنتاج منتجات مثل الصابون وغيرها من تلك الزيوت، وأشاد المحافظ بالتطبيق موجهاً بعمل فيلم إرشادي عن كيفية استخدام التطبيق. 
 
وفي سياق متصل استكمل المحافظ فعاليات الاحتفال بزراعة عدد من الأشجار على كورنيش طنطا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيث حرص رحمي على مشاركة الشباب والعمال والأطفال من أهالي المنطقة لزراعة الأشجار، موجهاً حديثه للأطفال بالحفاظ على الأشجار التي زرعوها، واختتم الاحتفال بتفقد أعمال تطهير ترعة القاصد من المخلفات. 
 
ومن جانبهم أعرب الأهالي عن سعادتهم وشكرهم للرئيس السيسي لما تم من تغير في عهده وخاصة كورنيش طنطا الذي نقل المنطقة والمدينة نقلة نوعية شعر بها الجميع في الجمهورية الجديدة. 
 
يذكر أن محافظة الغربية احتفلت صباح اليوم باليوم العالمي للبيئة من خلال لقاء حواري تمم عقده بديوان عام المحافظة بحضور 150 من شباب وفتيات المحافظة.
جانب من الفاعلية (1)
جانب من الفاعلية (1)

جانب من الفاعلية (2)
جانب من الفاعلية (2)

جانب من الفاعلية (3)
جانب من الفاعلية (3)

جانب من الفاعلية (4)
جانب من الفاعلية (4)

جانب من الفاعلية (5)
جانب من الفاعلية (5)

جانب من الفاعلية (6)
جانب من الفاعلية (6)

جانب من الفاعلية (7)
جانب من الفاعلية (7)
 

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