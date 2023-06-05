محافظ أسيوط يوجه بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين ضمن مبادرة "صوتك مسموع"

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وإيجاد حلول عاجلة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابع لرئاسة مجلس الوزراء لافتًا إلى أهمية التفاعل الجاد والفعال مع الطلبات ،والشكاوى التي تصل إلى المحافظة بكافة الطرق الممكنة وذلك بالتنسيق مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني للاستجابة للشكاوى الواردة لها لتفاعل في العمل بجدية معها وحلها في أسرع وقت ممكن، جاء ذلك خلال لقائه عزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومسئول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ونفيسة عبدالسلام مسئول مبادرة "صوتك مسموع" بالمحافظة.

تناول اللقاء استعراض لتقارير عن الشكاوى الورادة للمحافظة وعددها وما تم تنفيذه واتخاذه من اجراءات سواء مبادرة "صوتك مسموع" أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومدى التفاعل معها والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة الذي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وقال محافظ أسيوط، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية خاصة مع التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية الإستماع لشكاوى المواطنين، والإستجابة لها بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة ،وتذليل العقبات أمام شكاوي المواطنين ومطالب الجماهير والعمل على بذل مزيد من الجهود لزيادة سرعة الاستجابة والرد عليها وتفعيل آليات التواصل معهم فضلاً عن رفع تقارير مستمرة عن الشكاوى والطلبات ومدى الاستجابة والتفاعل معها ونتائج التواصل مع الجهاز التنفيذي للمحافظة تجاه هذه الشكاوى ووضع حلول لها وتنفيذ المقترحات الواردة طبقاً للامكانات المتاحة.