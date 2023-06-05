محافظ أسوان يوجه بفتح فصول للمرحلة الإعدادية بمدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسى

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى بفتح فصول للمرحلة الإعدادية بمدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسى بإدارة كوم أمبو.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه يبدأ العمل بها خلال العام الدراسى القادم 2023/2024 لتستوعب 60 طالب وطالبة ، وليساهم ذلك فى رفع المعاناة عن الطلاب من الذهاب إلى أقرب مدرسة إعدادية عن محل إقامتهم ، والتى كانت تبعد حوالى 4 كم ، وهو ما يتكامل مع الفصول المخصصة للمرحلة الإبتدائية ، والتى تم العمل بها عقب إفتتاح المدرسة خلال العام الدراسى المنقضى 2022/2023.

وتابع اللواء عطية: نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب ، والقضاء على معاناتهم من التنقل لمسافات بعيدة ، وهو ما يساهم بالتالى فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

وأشار، إلى أن المنظومة التعليمية تشهد طفرة كبيرة من الإنجازات خلال المرحلة الحالية ، وخاصة فى ظل المدارس التى يتم إنشاؤها أو تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بها أو الصيانة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة .