ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية خلال أسبوع؟.. إنفوجراف

كتبت - مروة الغول

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة الخسائر الأسبوعية الأولى لها في ثلاثة أسابيع، بلغت نسبتها 1.3% لخام برنت و1.1% لخام غرب تكساس الأمريكي.

وتضمنت العوامل الرئيسية المسببة لانخفاض أسعار النفط الأتى..

1-الارتفاع غير المتوقع في مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية، تزامناً مع زيادة الواردات إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يناير الماضي بلغ 7.2 مليون بي، وانخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى أدنى مستوى مسجل منذ سبتمبر 1983 وهو 355.4 مليون برميل. انكماش نشاط المصانع في الصين - أكبر مستورد عالمي للنفط - خلال مايو 2023

2-بشكل أسرع من المتوقع، بسبب ضعف الطلب، وهو مؤشر على التعافي غير المنتظم. المخاوف حيال توجه تحالف دول أوبك + للإقرار مزيد من التخفيضات على الإنتاج، خلال اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة المقرر عقده في وقت لاحق من مساء اليوم.

3-ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بدعم من توقعات توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو

4-إجراء المزيد من الرفع الأسعار الفائدة، لا سيما عقب بيانات التوظيف الأعلى من المتوقع .

أما فيما يتعلق بالعوامل الأخرى التي حدت من الانخفاض في أسعار النفط تضمنت الأتى ..

1-إقرار الكونجرس الأمريكي لاتفاق رفع سقف الدين العام لمدة عامين، الذي من شأنه أن يجنب أكبر مستهلك عالمي للنفط التخلف عن سداد ديونه البالغة 31.4 تريليون دولار. انخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022 بلغ حوالي 216.1 مليون برميل، وتعافي نشاط المصافي إلى أعلى مستوى خلال العام الحالي، قبل بداية ذروة موسم العطلات والسفر الصيفي.

2-انخفاض عدد حفارات النفط الخام العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بأعلى وتيرة منذ سبتمبر 2021 لتصل إلى 555 حفارة وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.



