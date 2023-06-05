مؤسس تويتر يفضل كينيدى على بايدن.. ويؤكد: أفضل الديمقراطيين للبيت الأبيض

كتبت : نهال أبو السعود

أيد جاك دورسى، المؤسس المشارك لتويتر، يوم رسميًا روبرت كينيدى جونيور لمنصب الرئيس فى انتخابات أمريكا 2024 المرتقبة.

وقال دورسى إن كينيدى أفضل مرشح ديمقراطى لديه فرصة فى التغلب على منافسيه الجمهوريين رون ديانتيس ودونالد ترامب.

جاء التأييد فى منشور على تويتر من دورسى، الذى شارك مقطعًا من مقابلة هاريس فولكنر من قناة فوكس نيوز مع كينيدى بعنوان: "روبرت إف كينيدى، الابن يجادل بأنه قادر على هزيمة ترامب وديسانتيس فى انتخابات 2024."

سأل أحد مستخدمى تويتر دورسى عما إذا كان يؤيد كينيدى أم "مجرد توقع"، وأجاب دورسي: "كلاهما"، وعلق آخر بأن الحزب الديمقراطى لن يسمح أبدًا لكينيدى بأن يصبح المرشح الديمقراطى، وقال دورسي: "صحيح، لكن يبدو أنهم لا علاقة لهم بالموضوع يومًا بعد يوم".

بدأ كينيدى حملته الانتخابية هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ إطلاقه ترشيحه لحملة الحزب الديمقراطى للرئاسة فى أبريل.

يحظى المحامى البيئى وناقد اللقاح البارز، وهو سليل السلالة السياسية العائلية الأكثر شهرة فى البلاد، بتأييد بنسبة 16% فى استطلاع فوكس نيوز الأخير فى سباق الترشيح الديمقراطى للرئاسة لعام 2024، حيث حصل بايدن على 62%.

وحصل كينيدى البالغ من العمر 69 عامًا على دعم بنسبة 20% مقابل الرئيس بايدن البالغ من العمر 80 عامًا بنسبة 60% فى استطلاع للرأى أجرته شبكة CNN الأسبوع الماضي.