مؤتمر العمل الدولي: 4 مليارات شخص بلا حماية اجتماعية و160 مليون طفل عامل بالعالم

كتبت آية دعبس

شارك وفد مصر الثلاثي برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، المكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، صباح اليوم الإثنين، بقصر الأمم المتحدة، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، والمنعقد خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجاري، بحضور 5000 مندوب عن أطراف العمل الثلاثة، من 187 دولة حول العالم .. وحضر مع الوفد المصري مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين.

ومن المقرر أن يلقي وزير العمل حسن شحاتة كلمة مصر أمام المؤتمر يوم الأربعاء المقبل ،لعرض تجربة مصر الرائدة في تعزيز علاقات العمل وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، ولم تدرج منظمة العمل الدولي في هذا المؤتمر اسم مصر على قائمة الملاحظات المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء في ملف العمل.

بدأت الجلسة الافتتاحية بانتخاب على بن صميخ المري وزير العمل القطري رئيسا للمؤتمر و هنري كوينت من النرويج ،و اهور أوان من باكستان نوابا للرئيس، كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال ،واعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان.

وألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو كلمة بشأن تقريره المعروض على المؤتمر عن "النهوض بالعدالة الاجتماعية" والذي رصد فيه التحديات التي تواجه عمل العمل اليوم ،ودعوته لتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية ،وتحدث المدير العام عن تلك التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية حول العالم ،وقال إن هناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من افريقيا ،وان 160 مليون طفل عامل ،و207 ملايين شخص عاطل،و4 مليارات شخص ليس لديهم حماية اجتماعية ،داعيا إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل ،وناشد بلدان العالم إلى توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق .

وعرض رئيس المؤتمر القطري على المري ،في كلمته رؤيته بشأن البنود المعروضة على المؤتمر خلال فترة الانعقاد ،خاصة التحديات التي تواجه عالم العمل،وايضا ملف التلميذة الصناعية،ومناقشات بشأن حماية العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وصحية ،وأهمية الاهتمام بملفات التدريب المهني،وحماية العمال غير المنتظمين، كما تحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس فريق أصحاب العمل ،وكذلك رئيس فريق العمال ،واكدا على أهمية ذلك التحالف العالمي لمواجهة التحديات في عالم العمل .

ويناقش ممثلو أطراف العمل الثلاثة حول العالم جدول اعمل يتضمن مناقشة بنود أساسية منها: مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية،وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة،وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الإجتماعية للعمال، و سبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.

وحضر وفد مصر الثلاثي برئاسة الوزير حسن شحاتة الجلسة الافتتاحية، وهم من وزارة العمل :"أمال عبد الموجود رئيس قطاع العلاقات الخارجية،والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانونى للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،وعبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي ،وهلال مامون مدير عام المنظمات والاتفاقات،وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة ،وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ،ودينا محمود باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات،و ريم فيصل باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات".

ومن اتحاد الصناعات: المهندس هاني محمود ،والدكتور خالد عبد العظيم ،والدكتور سيد تركي، ومحمد عاطف، ورشا مجدي وعن الغرف التجارية:محمد عطية الفيومي ،و محمد طلعت، وعن فريق العمال: محمد جبران، وخالد عيش، ومجدي البدوي،وعادل عبد الفضيل ،وسولاف درويش ، وعيد مرسال، وهشام عبد العزيز، وعماد حمدي، وهشام فؤاد ، ومحمد عبد ربه ، وعايدة محي الدين ، وعبدالرحمن عبدالغني ، وسامي رزق ، وكارولين سمير ، ومحمد ابو العباس نوفل.