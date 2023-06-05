اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 يونيو 2023 04:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كهرباء شمال القاهرة: "خدمة عملاء التجمع" أول مركز يحصل على اﻷيزو

الإثنين، 05 يونيو 2023 03:00 ص
كهرباء شمال القاهرة: "خدمة عملاء التجمع" أول مركز يحصل على اﻷيزو المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه في يناير 2023 تم تفعيل نظام إدارة الجودة بتطوير الهيكل التنظيمي وإنشاء إدارة منفصلة  للجودة التجارية، وفى مارس الماضى تم عمل المراجعة النهائية من خلال الشركة المانحة EGYPT SGS ممثلة في الدكتور أحمد الأغا وبحضور الدكتور حازم الشورى رئيس قطاع مركز إعداد القادة وفريق العمل معه، وتم تقديم شهادة الأيزو لمركز خدمة عملاء التجمع الأول والتجمع الخامس، ويعد هو أول مركز خدمة عملاء يحصل علي شهادة الأيزو علي مستوي القطاع الحكومي وعلي مستوي القطاع الخاص.
 
وأوضح عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم  تطوير مركز خدمة العملاء التجمع الأول – التجمع الخامس والعمل علي  الحصول على شهادة الأيزو 9001/2015 من مركز إعداد القادة التابع لوزارة  بالشركة القابضة لكهرباء مصر  كجهة استشارية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لإمكانية الحصول على شهادة الأيزو 9001/  2015 والعمل علي إنشاء وتفعيل نظام لجودة الخدمات طبقا لإحداث الممارسات العالمية اعتمادا على مورد بشري قادر علي تطبيق ونشر ثقافة التحسين المستمر.
 
وأشار عفيفى إلى أن تطوير مركز خدمة العملاء  يدعم القطاع على الاستدامة في تقديم خدمات متطورة تلبي توقعات واحتياجات العملاء، والجاهزية للعمل في أسواق تنافسية من خلال عدة محاور أهمها تحسين مستوي الأداء وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات جديدة وخفض التكاليف وشكاوي العملاء.               
 
وقال عفيفي، إنه تم بدء العمل فى يونيو الماضى بالتنسيق مع الجهة الاستشارية مركز إعداد القادة بقطاع الكهرباء بعمل ندوات توعية من خلال فريق العمل داخل مركز التجمع الأول – التجمع الخامس لجميع العاملين لتوعيتهم بالجودة وأهميتها في تطوير العمل داخل المركز وأهمية الحصول علي شهادة الأيزو 9001/2015، كما أنهم قاموا أيضا بشرح خطوات العمل داخل المركز لتأهيله للحصول علي الشهادة وتم اختيار فريق الجودة وتدريبه للتأهيل للحصول علي الشهادة . 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

مراكز خدمة العملاء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة