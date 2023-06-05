كشف ملابسات العثور على جثة طفل في القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بتغيب نجله عقب خروجه من المنزل ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائياً، وفى وقت لاحق تبلغ للقسم من الأهالى بالعثور على جثمان المتغيب بشقة تحت الإنشاء أعلى سطح العقار سكنهم وبها "جروح متفرقة ".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد أصدقائه (طالب - مقيم بدائرة القسم) وأمكن التوصل إلى مكان إختبائه بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده صحبة المجنى عليه بأحد الأفراح بالمنطقة محل سكنهما قام المجنى عليه بالتنمر عليه لتلعثمه فى الكلام فحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتوفى بالعدو أعلى سطح العقار محل سكنهما فقام بملاحقته وتعدى عليه بشفرة موس محدثاً إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.