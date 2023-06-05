اليوم السابع
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غدا مديرية تعليم القاهرة تستقبل طلبات الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 05 يونيو 2023 01:00 ص
غدا مديرية تعليم القاهرة تستقبل طلبات الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة مقار لجان إعتذارت الثانوية العامة لعام 2023 ( الدور الأول)
كتب ــ سيد الخلفاوى

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تبدأ مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قبول اعتذارت الثانوية العامة لعام 2023 ( الدور الأول) فى الفترة من غد الثلاثاء، إلى الخميس القادم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.
 
ووأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يتم تقديم طلبات اعتذارات الثانوية العامة 2023 الدور الأول :- 
 
- إدارة شبرا التعليمية تشمل الإدارات « إدارة روض الفجر التعليمية، إدارة الساحل التعليمية، إدارة شبرا التعليمية، إدارة الشرابية التعليمية، إدارة الزاوية التعليمية، إدارة حدائق القبة التعليمية، إدارة حدائق القبة التعليمية، يتم تقديم الاعتذار في مدرسة النصر الإعدادية بنات .
 
- إدارة عين شمس التعليمية وتشمل « إدارة عين شمس التعليمية وإدارة السلام التعليمية، وإدارة المرج التعليمية، وإدارة المطرية التعليمية ، وإدارة الزيتون» يتم تقديم الاعتذارات في مدرسة محمود على الخطيب الرسمية لغات.
 
- إدارة المعادي التعليمية وتشمل « إدارة السيدة زينب و إدارة الخليفة والمقطم وإدارة مصر القديمة، وإدارة البساتين التعليمية، وإدارة المعادي التعليمية، وإدارة المعصرة التعليمية، وإدارة حلوان التعليمية، وإدارة التبين التعليمية، و إدارة المستقبل التعليمية وإدارة دار السلام التعليمية» يتم تقديم الاعتذارات في مدرسة الشهيد أحمد أمين مبارك الأزهار سابقاً.
 
- إدارة الوايلي التعليمية وتشمل «إدارة غرب القاهرة التعليمية وإدارة عابدين التعليمية، وإدارة وسط القاهرة التعليمية، وإدارة باب الشعرية التعليمية، وإدارة الوايلي التعليمية، وإدارة منشأة ناصر التعليمية» ويتم تقديم الاعتذارات في مدرسة مجمع الحرقي لمتحدي الإعاقة. 
 
إدارة النزهة التعليمية وتشمل «إدارة مصر الجديدة التعليمية وإدارة النزهة التعليمية وإدارة شرق مدينة نصر التعليمية وإدارة غرب مدينة نصر التعليمية وإدارة القاهرة الجديدة التعليمية وإدارة الشروق التعليمية » يتم تقديم الاعتذارات في مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات.
إعتذارت الثانوية العامة لعام 2023 ( الدور الأول)
إعتذارت الثانوية العامة لعام 2023 ( الدور الأول)

 


الثانوية العامة

القاهرة

تعليم القاهرة

اعتذارات الثانوية العامة



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