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غدا طقس حار نهارا ونشاط رياح بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الإثنين، 05 يونيو 2023 02:55 م
غدا طقس حار نهارا ونشاط رياح بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة هيئة الأرصاد الجوية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الثلاثاء، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.
 
ويتوقع أن يشهد غد نشاط رياح محدود على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا  الثلاثاء: القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى  29 درجة.
 
وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.
 
وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.
 
 
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".
 
 

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