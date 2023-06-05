عوامل تزيد من نسبة الكوليسترول "الضار" بالجسم

كتبت إيناس البنا

هل تعلم أن أجسامنا بحاجة إلى كمية صغيرة من الكوليسترول في الدم لبناء أغشية الخلايا، ولصنع هرمونات مثل الإستروجين والتستوستيرون، ولمساعدة التمثيل الغذائي لدينا على العمل بكفاءة، ولإنتاج فيتامين د؟

كل هذه وظائف الكوليسترول التي غالبًا ما نتغاضى عنها، اكتسب الكوليسترول سمعة سيئة، فقط بسبب ارتباطه بأحداث القلب والأوعية الدموية، لكن ما لا يعرفه الكثير من الناس هو أن هناك نوعين من الكوليسترول.

وفقًا لموقع Only My Health ، نتعرف على أهمية الكوليسترول وأسبابه وطرق إدارته.

جيد مقابل الكوليسترول السيئ

هناك خمسة مكونات من الكوليسترول وهي VLDL (نوع من الدهون في الدم) ، والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، والبروتينات الدهنية متوسطة الكثافة (IDL) ، والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، والدهون الثلاثية. قال الطبيب "يعتبر HDL كوليسترول جيد ، بينما الباقي يعتبر كوليسترول ضار".

وذلك لأن البروتين الدهني عالي الكثافة يساعد في نقل الكوليسترول إلى الكبد، حيث يمكن إزالته من مجرى الدم قبل أن يتراكم في الشرايين، في حين أن البروتين الدهني منخفض الكثافة وغيره من الكوليسترول الضار يأخذ الكوليسترول مباشرة إلى الشرايين.

أسباب تراكم الكوليسترول "الضار" في الجسم

يرتبط تراكم الكوليسترول" الضار " في الغالب بقضايا نمط الحياة مثل السمنة وقلة التمارين الرياضية والاستهلاك المفرط للأطعمة غير الصحية ، مضيفة أنه يمكن التحكم في هذه العوامل من خلال إدارة نمط الحياة، وأضاف أنه في الحالات التي يكون فيها عامل الخطر مرتفعًا ، قد يكون الدواء ضروريًا.

يمكن السيطرة على عسر شحميات الدم أو الاضطرابات الأيضية المتعلقة بالكوليسترول وراثيًا ، وهو ما يُعرف باسم اضطراب شحميات الدم العائلي. غالبًا ما تتطلب مثل هذه الاضطرابات الأدوية والتقنيات المتقدمة مثل فصادة البلازما للإدارة.

كيفية قياس الكوليسترول

يوصي التقرير بثلاث طرق لقياس الكوليسترول:

الطريقة الأكثر شيوعًا هي قياس المكونات الخمسة:VLDL LDL ، IDL ، HDL ، والدهون الثلاثية، يعتبر HDL ، أو البروتينات الدهنية عالية الكثافة ، كوليسترول جيد ، بينما يعتبر الباقي كوليسترول ضار.

طريقة أخرى هي حساب الكوليسترول غير HDL ، والذي يتضمن خصم HDL من الكوليسترول الكلي. القيمة المتبقية، المقاسة بالملليغرام لكل DL ، تمثل الكوليسترول غير HDL أو الكوليسترول السيئ.

الطريقة الثالثة هي قياس مستويات البروتين الدهني ، وتحديداً البروتين B و A. ويمكن استخدام نسبة البروتين B (الذي يمثل الكوليسترول السيئ) إلى البروتين A (الذي يمثل الكوليسترول الجيد) كعلامة على الكوليسترول الجيد مقابل الكوليسترول السيئ. يوصى بنسبة أقل من 0.9.

دليل لإدارة الكوليسترول

فيما يلي نظرة على الطرق التي يوصي بها الطبيب لإدارة الكوليسترول:

تقييم مخاطر المريض هو الخطوة الأولى في إدارة الكوليسترول ، والتي تتضمن حساب خطر 10 سنوات من أحداث الشريان التاجي. إذا كانت نسبة الخطورة أكبر من 7.5٪ ، يوصى باستخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول لمعظم المرضى.

بالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري ، أو مرض الشريان التاجي المحيطي ، أو لديهم مخاطر تصلب الشرايين عالية كما هو مبين في مستويات LDL فوق 70 ، يوصى أيضًا باستخدام الستاتين.

بغض النظر عن عامل الخطر ، يلعب نمط الحياة دورًا مهمًا في إدارة الأسباب العائلية والمكتسبة لارتفاع الكوليسترول. يتضمن ذلك ممارسة التمارين اليومية لمدة 30 إلى 45 دقيقة على الأقل ، خمسة أيام في الأسبوع ، واعتماد عادات غذائية صحية. تتضمن هذه العادات تقليل تناول السكر والكربوهيدرات ، وزيادة تناول البروتين ، واستهلاك مصادر جيدة من الدهون المتعددة غير المشبعة ، ودمج المكسرات في النظام الغذائي.

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى تراكم الترسبات الدهنية في الدم، مما يؤدي في النهاية إلى صعوبة تدفق الدم الكافي عبر الشرايين.

يمكن أن تنكسر فجأة أو تشكل جلطة ، مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، تأكد من إجراء اختبار الدهون بانتظام واتباع نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى ذلك ، فإن التمرين المنتظم هو المفتاح.