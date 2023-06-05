وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فى بيان صحفى مقتضب، أن المستوطنين، الذين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، نفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية فى باحاته، وقرب أبوابه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.