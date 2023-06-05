طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا لطيف ليلا والعظمى 28 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة، ليسود طقس معتدلا صباحا، لطبف ليلا وتسجل درجات الحرارة اليوم والعظمى 28 درجة، والصغرى 20 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

ويتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم نشاط رياح محدود مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 33 درجة والص وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.



الطقس في الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة



الطقس في محافظة الإسكندرية



درجات الحرارة المتوقعة اليوم في الإسكندرية



طقس ودرجات الحرارة في الإسكندرية



