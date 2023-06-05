وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، يشهد تواصل قدوم الرحلات من مختلف أنحاء العالم، في مشهد إيماني بديع.

وتستقبل الجهات ذات العلاقة في المطار حجاجَ بيتِ الله الحرام بالورد المديني وتمر العجوة، ودعوات تصدح بأن يَمُنَّ اللهُ عليهم بأدائهم نُسك الحج وأن يتقبلَ منهم صالحَ أعمالهم، وسط تنفيذ جميع الجهات المعنية بأعمال الحج لخططها الشغيلية والتنفيذية للتيسير على ضيوف الرحمن.