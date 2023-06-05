ضبط 6 أطنان و250 كيلو قمح محلى مخلوط بالأعلاف الحيوانية بمدشة فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 6 طن و250 كيلو قمح محلي مخلوط بالأعلاف الحيوانية داخل أحد المدشات بنطاق مركز فاقوس، ذلك في إطار إحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه إستراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وشكلت حملة مكبرة من ادارة تموين فاقوس وذلك بناءاً على معلومات واردة بشأن قيام صاحب مدشة حبوب واعلاف بمركز فاقوس بالقيام بتخزين قمح محلي حصاد موسم 2023 وعدم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وخلطه بالاعلاف الحيوانية في المدشة وقد أسفرت الحملة عن ضبط المدشة المخالفة بناحية قرية قنتير مركز فاقوس وضبط بداخلها 6 طن و 250 كجم قمح محلي حصاد موسم 2023 وذلك لخلطه بالاعلاف الحيوانية بدلا من توريده وتم التحفظ على القمح المضبوط تحت إذن وتصرف النيابة العامة على ذمة المحضر وتحرير عن ذلك المحضر رقم 9112 لسنة 2023 جنح مركز شرطة فاقوس ضد صاحب المدشة.