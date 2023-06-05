ضبط 54 مخالفة بالمخابز والأسواق في حملات تموينية بالدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملات مكبرة على عدد من المخابز والمحال التجارية في نطاق المحافظة، تشكلت مجموعة من الحملات اليوم الاثنين 5 يونيو 2023، تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، باشتراك ومتابعة مديري الادارات التالية ( شربين،مركز المنصورة،اجا،المطرية،بندر ميت غمر ،تمى الأمديد،دكرنس).

أسفرت الحملات المشكلة عن ضبط عدد (54) مخالفة تموينية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وتحرير 9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، 15 محضر نقص وزن مابين ( 18:6) جم، 1 محضر عدم وجود سجل تفتيش، 1 محضر عدم وجود قائمة بيانات، 1محضر عدم إعطاء بون صرف، 2 محضر انتهاء من الإنتاج، وبالنسبة للأسواق تم تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية،5 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( بدال تموينى)، 4محاضر ذبح خارج السلخانة، 2 محاضر عدم الاعلان عن أسعار المقررات التموينية (بدال تموينى)، 4 محاضر تجميع قمح. إضافة لضبط (100 كجم لحوم بلدى -31.1675 طن قمح).

ويؤكد المشرف العام أن مديرية التموين تسعي للحفاظ على الأمن الغذائي بالرقابة المستمرة على المخابز والتجار وكذلك ضبط الاسواق باستخدام ادواتها القانونية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين.

ياتي ذلك بناءًا على توجيهات معالي الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورأيمن مختارمحافظ الدقهلية، وتعليمات السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بالحفاظ على الأمن الغذائي وذلك بالرقابة المستمرة على المخابز والاسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقية.