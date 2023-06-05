ضبط 1850 عبوة ألبان أطفال مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالبحيرة حملات تموينية مكثفة لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1850 عبوة البان بودرة أطفال مدعمه داخل مخزن بمركز إيتاى البارود قبل بيعها فى السوق السوداء.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، ومحمد عبد العال وكيل مديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة قد تمكنت من ضبط 100 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعةو محظور تداوله بالأسواق قام أحد الاشخاص بتجميعه داخل مخزن أعلاف بمركز دمنهور بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غيرمشروعة.

كما تمكنت إدارة تموين كفر الدوار من ضبط 63 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 داخل مناطق تجميع غير رسمية وتم التحفظ على المضبوطات و توريدهم الي صومعه زاوية غزال