ضبط اثنين من معاونى مستريح السيارات بإدفو لحصولهما على أموال عن طريق النصب

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن أسوان، بالاشتراك مع قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، من ضبط اثنين من معاونى مستريح السيارات بالشرفا "عبد الطاهر الحصاوى" مختبئين داخل إحدى الزراعات.

وتبين أن المتهمين هما "أحمد عبد النبى خضرى من قرية الشرفا وأحمد محمود صادق عبد الجليل من الكلح غرب القارة"، كانت قد صدرت ضدهم و4 آخرين هاربين، وهما كارم بدرى عبد الرازق علام من قرية الشرفا وخميس أحمد سيد الحباشى من قرية الشرفا ورمضان السيد أمين من قرية الشرفا وعوض الله على عبد الوهاب من قرية الزوايدية موظف بشركة كهرباء إدفو، أحكام بالحبس عامين مع الشغل فى قضايا النصب والتبديد على عدد من المواطنين فى القضية 24010 بمحكمة إدفو الجزئية.

شارك فى الحملة العميد حازم مدير فرع الأمن العام بمديرية أسوان والرائد أحمد ناصر وكيل الفرع والمقدم حسين أبو زيد رئيس قسم مباحث تنفيذ الأحكام ورئيس مباحث قسم إدفو أحمد صالح وباشراف اللواء مجدى سالم مدير أمن اسوان.

كان المستشار محمد يحيى رئيس نيابة إدفو قد أحال القضية 24010 لمحكمة ادفو الجزئية بعد إصدار ضبط وإحضار للمتهمين الهاربين وأصدرت محكمة إدفو الجزئية برئاسة المستشار أحمد طه وأمين سر على العبادى حكمها بالحبس عامين مع الشغل على المتهمين وانقضاء الدعوة الجنائية على المتهم السابع عاطف إبراهيم البهى بوفاته.

وقال المحاميان، حماده حسانى ومحمد أحمد عبد الوهاب، أن تهمة النصب مثبتة على المتهمين الـ6 وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات والتى عقوبتها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات وتنص المادة 336 عقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال".