وذكرت الصحيفة، تحت عنوان "السيسي ونظيره الموريتاني يثمّنان تطور العلاقات الثنائية.. بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية"، أن ذلك جاء خلال المباحثات التى أجراها الرئيس السيسي أمس مع رئيس موريتانيا بقصر الاتحادية.

ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي القول، "إن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، وأشاد الرئيس الموريتاني في هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية، معرباً عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات".

وتابعت الصحيفة، أنه فى ذلك السياق تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في يوليو المقبل؛ ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز أطر التعاون والشراكة المصرية الموريتانية ويحقق مصالح الشعبين.