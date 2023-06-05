صحة الدقهلية: مناظرة 2168 حالة ضمن مبادرة التشخيص عن بعد من بينها 91 حرجة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 2168 حالة خلال مايو الماضى.

وأعرب مكين عن شكره لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى، مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

فيما كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس، منسق عام أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 292 حالة جلدية، 223 بتخصص الباطنة و163حالة بالقلب والأوعية الدموية فضلاٌ عن 91 حالة حرجة ونحو 232حالة أطفال.

ولفتت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوى على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمى، منظار الجلد الرقمى، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمى، منظار الأذن الرقمى، مقياس ضغط الدم الرقمى، ميزان الحرارة الرقمى، طابعة، ماسح ضوئى، كاميرا.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.