صحة الأقصر تنظم قافلة طبية مجانية بوحدة الشيخ عامر فى القرنة.. اليوم وغداً

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن إطلاق مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء، وذلك للكشف وتقديم العلاج المجانى للأهالي في وحدة الشيخ عامر الصحية بمدينة القرنة غرب المحافظة، وذلك إستمراراً لسلسلة القوافل الطبية المجانية حول قرى ونجوع المحافظة.

ويضيف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه جهزت مديرية الصحة كافة الأمور لإطلاق قافلة طبية على مدار اليوم الاثنين 5 يونيو وغداً الثلاثاء 6 يونيو الجارى، وذلك لتقديم الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية التالية:- (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الجلدية – باطنة – رمد – جراحة – عظام - خدمات الأشعة والتحاليل – صيدلية - كشف عشوائي( سكر وضغط واعتلال كلوي)، داخل إدارة القرنة الصحية بالبر الغربي وفى وحدة الشيخ عامر الصحية.

وأوضح الدكتور طاهر أيوب، إنه مع التجهيز للقوافل يقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل المرضى للمستشفيات في حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، حيث أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وكانت قد نظمت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر قافلة طبية على مدار الـ48 ساعة الماضية داخل وحدة توماس٣ إدارة إسنا، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة، حيث يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر) حيث تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة للحالات بما يقارب 1030 حالة على مدار اليومين في مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجاناً.