"شباب الأقصر" تنفذ مشروع تنمية المهارات التكنولوجية (It. Hubs).. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، خطة أندية السكان عن شهر يونيو عبر مشروع (It Hubs) لتنمية المهارات التكنولوجية بمركز شباب الضبعية بإدارة شباب "القرنة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتورة جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

ويقول صلاح محمد رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، إنه يهدف المشروع إلى تنمية المهارات التكنولوجية للشباب والتي تؤهلهم لسوق العمل، حيث ينفذ المشروع على مدار عشرة أيام تدريبية بداخل نادى سكان الضبعية (أوف لاين)، بالإضافة إلى يوم تدريب صحة إنجابية (أون لاين) فى الفترة من 4 يونيو وحتى 15 يونيو الجارى بحضور المدرب أيمن حسين رمضان مدرب تكنولوجى معتمد.

ويضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة إتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسى عاشور وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية، وفريق عمل الإدارة أحمد فراج مدير إدارة شباب القرنه، وبحضور علاء عبد الحفيظ منسق أندية السكان بالأقصر، وأحمد جمال وهبه محمد منسقى مؤسسة إتجاه بالأقصر.

كما ﻧﻔﺬت إدارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺎﻷﻗﺼﺮ، ﺣﻔﻞ ﺧﺘﺎم أنشطة اﻟﻨﺎدى اﻟﺜﻘﺎﻓﻰ، حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض أنشطة النادي الثقافي خلال العام، ثم تقديم فقرات ثقافية وإلقاء شعر وغناء ومديح، وتضمن الحفل حضور عطيتو عبد الخالق من وزارة التربية والتعليم، والشيخ محمد عباس من وزارة الأوقاف، وصلاح حجاج رئيس مجلس الإدارة.