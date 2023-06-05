سفير عمان: توافق مصر والسلطنة يدفع علاقات البلدين لمستويات أكبر

أشاد سفير سلطنة عمان، السفير عبدالله الرحبى بقوة ومتانة العلاقات المصرية ـ العمانية، مشيرًا فى كلمته على هامش الملتقى الصحفى المصرى ـ العمانى، الذى تستضيفه القاهرة الأثنين، إلى أن التوافق بين البلدين فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية يعد دافعا قويًا لرفع مستوى العلاقات.

وحضر الملتقى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمى نيابة عن وزيرة الثقافة ووزير الاعلام العمانى السابق الدكتور عبدالمنعم الحسنى ؛ والدكتور محمد بن مبارك العريمى رئيس جمعية الصحفيين العمانية وأعضاء الجمعية وعدد من أعضاء جمعية كتاب وأدباء سلطنة عمان.

وخلال كلمته قال السفير أن الزيارة التى قام بها السلطان هيثم بن طارق لمصر والتى كانت أول زيارة له خارج منطقة الخليج ما يشير لأهمية مصر لدى سلطنة عمان؛ وهى الزيارة التى تميزت بشعور متنامى لدى قيادتى الدولتين بأهمية تطوير العلاقات الثنائية حيث من المأمول أن تشكل تلك الزيارة قاطرة مهمة للدفع بالعلاقات للأمام بما يليق بتاريخها وعمقها.

كما أشار الرحبى لجهود جمعية الصحفيين العمانية لمد جسور العلاقات مع كافة البلدان وفى هذا السياق تقوم الجمعية بالعديد من الأنشطة ويأتى ملتقى اليوم فى هذا السياق.

ومن جانبه قال عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، أن أجيالا متتابعة فى أرجاء العالم العربى كله شاهدة على قوة علاقة مصر وأشقائها، مضيفا أن هناك آفاقا تفتح الآن تهدف لتطوير العلاقات بين مصر وعمان وتبنى شراكة استراتيجية تشمل المستويات الرسمية والشعبية وقد شهدت العلاقات الاقتصادية طفرة كبيرة وتزايد حجم التبادل التجارى بين البلدين بدعم من رؤيتين متكاملتين من البلدين مصر 2030 وعمان 2040.

ويشهد الملتقى الذى يمتد ليومين، عدة فعاليات من بينها ندوة حوارية بعنوان (العلاقات العُمانية المصرية..تاريخ راسخ وعلاقات واعدة)، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين يوسف محمد الكيلانى، بمشاركة الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية والسفير عبد الله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن مبارك العريمى رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية، وعدد من الوزراء ووكلاء الوزراء ونخبة من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين العُمانيين والمصريين.

ويجرى حاليًا وفد صحفى من سلطنة عمان زيارة إلى مصر، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الصحفيين العمانيين ونقابة الصحفيين المصرية.

ويترأس الوفد العماني ، رئيس جمعية الصحفيين العمانيين الدكتور محمد العريمى، وسالم الجهورى، نائب رئيس الجمعية، وطالب الصبارى، أمين السر، وخلفان الحسنى، أمين المال بالجمعية، ومصطفى المعمرى عضو مجلس الإدارة، وسعيد النهدى، عضو مجلس الإدارة.