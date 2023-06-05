زيارة مفاجئة من محافظ الشرقية لـ مستشفى التأمين الصحي بالزقازيق للاطمئنان على المرضى

الشرقية- فتحية الديب

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، صباح اليوم، مستشفى التأمين الصحى بمدينة الزقازيق، للاطمئنان على المرضى وانتظام الخدمة الطبية المقدمة لهم وحل أى مشاكل قد تعيق عمل الأطباء والفريق المعاون لهم.

وقام المحافظ وبرفقته الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية، والدكتورة هناء رشيد، مدير مستشفى المبرة بالزقازيق، بالمرور على كل الأقسام الطبية للاطمئنان على انتظام العمل بها، حيث تفقد قسم الكلى الصناعى للاطمئنان على تشغيل أجهزة الغسيل الكلوى بكامل طاقتها ومتابعة إجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، كما لاحظ المحافظ انتظام فريق الأطباء وهيئة التمريض المكلفين بتشغيل وحدة الكلى الصناعى وفق جداول النوتيجات المسندة إليهم، ثم توجه إلى قسم الأشعة وحدة حضانات الأطفال المبتسرين، وأشاد المحافظ بالرعاية الطبية الفائقة المقدمة للأطفال، حيث اطمأن على توافر العقاقير الطبية الخاصة بهم،ثم توجه إلى الصيدلية وتفقد الأدوية وأكد على ضرورة توفير الرعاية الطبية كاملة للمواطنين ورفع المعاناة عنهم.

وتوجه المحافظ إلى العيادات الخارجية وأجرى حوار مع المرضى المستفيدين من خدمة التأمين الصحى، والذين أكدوا أن الخدمة متوفرة وتوفر مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين بكافة المجالات الطبية لتقديم الخدمة المتميزة