وقال بيان للمكتب الصحفي لأسطول البلطيق:"وفقًا لخطة التدريب لهيئات القيادة والسيطرة العسكرية للقوات التابعة لأسطول البلطيق لعام 2023، بدأت مناورات عملياتية لمجموعات أسطول البلطيق وكذلك في ميادين مقاطعة كالينينجراد تحت قيادة قائد أسطول البلطيق فلاديمير فوروبيوف، والتي سوف تستمر حتى 15 يونيو الجارى " .

وأضاف البيان:"تشارك في المناورات نحو40 سفينة حربية وقاربا وسفينة دعم ، بما في ذلك سفن الدوريات والطرادات وسفن الصواريخ الصغيرة ،وقوارب الصواريخ والسفن الصغيرة المضادة للغواصات وكاسحات الألغام الأساسية والمداهمة، بالإضافة إلى سفن الإنزال الصغيرة عالية السرعة والقوارب السريعة وسفن الدعم اللوجستي" هذا بالإضافة لمشاركة أكثر من 3.5 ألف عسكري ونحو 25 طائرة ومروحية وحوالي 500 قطعة قتالية وخاصة في المناورات أيضا .

وتابع البيان:"لقد تم في الوقت الراهن نشر قوات الأسطول ىي مناطق محددة من بحر البلطيق وباشرت القوات بتنفيذ بعض المهام العملية في إطار التدريب الميداني في المنطقة البحرية البعيدة عن الساحل"، مشيرا إلى أن المناورات ستحاكي مجموعات تكتيكية بحرية بمشاركة الطيران البحري وعمليات البحث عن غواصات معادية مفترضة وملاحقتها وكذلك تنفيذ تدريبات قتالية ضد الأهداف السطحية والجوية والتدرب على التصدي للطيران المعادي المفترض من وسائط الدفاع الجوي الموجودة على السفن المشاركة في المناورات وتنفيذ تدريبات لوجستية في البحر.