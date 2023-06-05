رفع 5586 طن قمامة و3039 طن أتربة وتراكمات بالأقصر خلال الشهر الماضى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة قامت برفع 5586 طن قمامة و 3039 طن أتربة وتراكمات من الشوارع والميادين داخل نطاق مدينة الأقصر، خلال شهر مايو 2023، وذلك في إطار خطة المدينة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات لاستعادة الوجه الحضاري للمراكز والمدن والأحياء.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه خرجت تلك الحملات في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال التجميل والنظافة ورفع الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود الخاصة بتحسين مستوى النظافة ورفع مخلفات القمامة والتراكمات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وللحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف القطاعات بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد الدكتور علي الشرابي، على إستمرار أعمال متابعة تنفيذ حملات مكبرة لنظافة الشوارع والميادين وتكثيف حملات التجميل، ورفع تجمعات القمامة، ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى على مدار اليوم، من خلال المرور على جميع الأحياء وقطاعات النظافة بنطاق مدينة الأقصر، بالتنسيق مع رؤساء المناطق والإدارة العامة للنظافة والتجميل، ووحدة التدخل السريع الحملة الميكانيكية وتحت إشراف أحمد أبو عيش سكرتير عام مدينة الأقصر، حيث تمت الأعمال من خلال الدفع بمعدات وفرق النظافة، استهدفت الحملات نظافة الحاويات من منطقة شمال وجنوب ووسط وشرق والمطار التابعين للمدينة، بالإضافة إلى أنه تم تشغيل المكبس الخفيف لرفع القمامة بطريق الزناقطة العمومي وطريق المطار والعوابد وأبو حسونة ونجع الترعة الشرقي والغربي، فضلاً عن متابعة أعمال دهانات وتجميل البلاط المطبوع بالجزيرة الوسطى أمام ساحة أبو الحجاج بمنطقة وسط، بقيادة أيمن حسين رئيس الحي، وذلك للحفاظ المظهر والمنظر الجمالي لمدينة الأقصر.

كما شملت الأعمال أيضاً تمشيط مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد والجولي فيل والجزيرة الوسطى بشارع عبد المنعم العديسى وصلاح الدين والفنون والتليفزيون، وجاري المتابعة واستكمال الأعمال في قطاعات أخرى، إلى جانب تهذيب الأشجار وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة.