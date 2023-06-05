رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية بعد تحسن الطقس وهدوء الأمواج

الإسكندرية - أحمد الزغبي

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الاثنين، رفع الرايات على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي اليوم، بعدما شهد طقس الإسكندرية تحسنا ملحوظا، مع هدوء فى حركة الأمواج وطقس لطيف.

وحققت شواطى الإسكندرية بقطاعيها حتى التاسعة صباحا نسب إشغال اليوم تتراوح من 10% إلى 15 %، بينما حققت شواطئ قطاع غرب والعجمي 5%.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكترونى وهى:

أولا:

الحجز عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

1. الدخول على الموقع

2. البحث في قسم الشواطئ أو اسم الشاطئ المطلوب الحجز فيه

3. الضغط على خانة احجز الآن

4. ملء البيانات المطلوبة وهى:

الاسم

رقم الهاتف

رقم الواتساب

البريد الالكتروني

رقم الهوية

5. تحديد عدد الافراد

6.اختيار تاريخ الحجز (ماعدا الأعياد وأيام الجمعة )

7. موافقة علي الشروط و الاحكام

8. اضغط احجز اللآن

9. الاحتفاظ بالكود الظاهر على الشاشة،للمرور به من بوابة الشاطئ.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، على أنه يتم الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ مقدما بما لا يقل عن 48 ساعة،ويعتبر الحجز لاغيا في حالة تأخر مقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة عن التواجد بالشاطئ في موعد اقصاه الساعة 9 صباح اليوم المطلوب برفقة الرقم التأكيدي ولمستغل الشاطئ الحق في التصرف في الأماكن التي تم حجزها في حالة عدم تواجد مقدم الطلب عند الساعة 9 ص.

على أن يتم حجز الشاطئ واحد فقط فى اليوم حيث أن تكرار الحجز في اكثر من شاطئ في نفس اليوم يعرض طلب الحجز للإلغاء لإساءة استخدام الخدمة.



رفع الرايات الخضراء علي شواطئ الإسكندرية



شواطئ الإسكندرية اليوم



هدوء حركة الامواج علي شواطئ الإسكندرية



