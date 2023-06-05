رئيس مدينة الأقصر يلتقي بعض المواطنين لبحث مطالبهم بفعاليات اليوم المفتوح

الأقصر – أحمد مرعى

كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ.

ومن جانبه واصل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عقد لقاء اليوم المفتوح، والذي يعقده أسبوعيا للمواطنين، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر ، والمقرر عقده يوم الأحد من كل إسبوع، في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة، والتي منها ما يتعلق بطلبات مرافق عامة تراخيص بناء ومحلات والتقنين على أراضي الدولة وتأجير بايكات بالأسواق الحكومية، وغيرها.

كما قام رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء، اليوم، باستقبال حوالي عدد (7) من شكاوى المواطنين ووجه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وذلك من أجل الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.

فيما عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين، وفي إطار تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.