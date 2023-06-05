اليوم السابع
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رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" يلتقى حاجزى سكن مصر بأرض المعارض

الإثنين، 05 يونيو 2023 10:15 ص
رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" يلتقى حاجزى سكن مصر بأرض المعارض جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة
كتب أحمد حسن

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التقى المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عددا من حاجزي مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض "1.2" بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث للاستماع  إلى مقترحاتهم ومطالبهم، ومنها الاهتمام باستكمال تنسيق الموقع وتوفير أماكن انتظار تكفي عدد سيارات السكان، حيث أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداَ لتسليم جميع الأعمال بجودة عالية وعلى أكمل وجه.
وفي سياق متصل، كرَّم المهندس عبد الرءوف الغيطى، كلاً من المهندسة راندة محمود ومحمد خليل والسيد طلبه سند ابو محمد، كموظفين مثاليين عن شهر مايو.
 
وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الإدارة الحديثة تنطلق دائماَ من اهتمامها بالعنصر البشرى، وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه فى خدمة السكان والمدينة.
 
وأضاف "الغيطى"، أن التكريم للموظف المثالى سيكون شهريا ليكون حافزاً للموظفين  بالجهاز على بذل المزيد من الجهد والعطاء لإرضاء أهالى المدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات بها.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

مشروعات الاسكان

سكن مصر



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