رئيس جامعة طنطا يتفقد انتظام سير العملية الامتحانية

الغربية ـ مصطفى عادل

تفقد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا سير العملية الامتحانية بكلية الهندسة داخل مجمع الكليات بسبرباي، بحضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة ووكلاء الكلية.

حرص رئيس الجامعة على الاطمئنان على انضباط جميع التجهيزات والترتيبات اللازمة لانتظام العملية الامتحانية ولتيسير أداء الطلاب للامتحانات وتوفير كل السبل من مياه ودورات مياه مجهزة للتخفيف على الطلاب من آثار ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الامتحانات مستمرة بكليات الجامعة حتى نهاية شهر يونيو الجاري، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد لإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن عقب نهاية الامتحانات.

وشدد على أن يراعي أعضاء هيئة التدريس من أعضاء لجان الممتحنين تنوع الطرق الامتحانية والأسئلة لتتناسب مع مستوى القطاع الأكبر من الطلاب.