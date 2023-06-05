رئيس جامعة بورسعيد يكرم الطلبة الفائزين بمسابقة إبداع 11

كرم الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد الطلبة الفائزين بمسابقة ابداع 11، بحضور الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإيهاب أبو المعاطي مدير عام رعاية الطلاب.

وأكد الدكتور جلال سالم، أن الدعم اللامحدود المقدم من الإدارة العليا ورئيس الجامعة هو الوقود الذي يشحن طاقات الطلاب في تقديم أفضل ما لديهم خلال المشاركة في المسابقات والنشاطات الطلابية المختلفة.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بتحقيق مراكز متقدمة للمشاركين في مسابقة إبداع 11، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة لا تدخر أي جهد في دعم المواهب الجامعية، والنشاطات الطلابية التي تحفز الطلاب على استعادة نشاطهم الدراسي والعلمي.

وقدمت الفرق المشاركة وأعضائها من الطلاب أداء مبهر في المسرح الغنائي بقيادة مدرب الفريق محمد الملكي، وفي الفنون الشعبية بقيادة المدرب عمرو العجمي.

وحققت جامعة بورسعيد، المركز الثاني في مجال المسرح الغنائي والاستعراضي الجماعي، كما حققت المركز الثالث في مجال الفنون الشعبية الجماعي - غير متخصص، وحصلت الطالبة جانا الحسيني المركز الاول كممثلة في مجال المسرح الغنائي والاستعراضي الفردي، ومازن ايمن عبد القادر افضل مؤدي حركة في مجال الفنون الشعبية فردي غير متخصص.

وحصلت ندى أسامة على مركز أفضل ديكور في مجال المسرح الغنائي والاستعراضي الفردي، وندى تامر ممثلة ثانية في مجال المسرح الغنائي والاستعراضي الفردي، وآلاء يوسف أفضل ملابس في مجال المسرح الغنائي والاستعراضي، وأحمد السيد صالح جائزة لجنة التحكيم لافضل مؤدي حركة.