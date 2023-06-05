اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس بنك أمريكا يتوقع "ركودا معتدلا" بالولايات المتحدة خلال العام الجاري

الإثنين، 05 يونيو 2023 03:00 ص
رئيس بنك أمريكا يتوقع "ركودا معتدلا" بالولايات المتحدة خلال العام الجاري بنك أمريكا
أ ش أ

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توقع رئيس بنك أمريكا بريان موينيهان، الأحد، أن تشهد الولايات المتحدة ركودًا معتدلًا في وقت لاحق من العام الجاري، مشيرا إلى أن البنك يخطط لإبطاء عملية التوظيف بناءً على هذه التوقعات.

وأشار موينيهان -في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أن إحدى طرق إبطاء عملية التوظيف هي عدم شغر الوظائف التي يغادر شاغليها أو يتقاعدون طواعية، موضحا أن بنك أمريكا وظف خلال مايو الماضي 700 شخصا جديدا، مقارنة بـ3 آلاف تم تعيينهم في الوقت نفسه العام الماضي.

وأكد موينيهان أنه عندما تحدث إلى شركات كبرى أخرى في الولايات المتحدة تلقى نفس الرؤية، متوقعا ما وصفه بـ"الركود المعتدل" في وقت لاحق من هذا العام وأوائل عام 2024، والذي يتم توقيته بشكل ملحوظ خلال عام الانتخابات الرئاسية المرتقبة بشدة.

 

 


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الولايات المتحدة

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الاقتصاد الامريكي

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