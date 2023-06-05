رئيس المخابرات البريطانية يرتكب خطأ استخباراتيا بسبب "تغريدة".. اعرف التفاصيل

وكالات

أثارت تهنئة رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور لوزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان ضجة على المنصات، بعدما أشار في تهنئته لحساب ينتحل صفة الوزير التركي عبر "تويتر".

وحسب موقع روسيا اليوم، كتب مور في تغريدة باللغة التركية "أتمنى لصديقي وزميلي السابق التوفيق في منصبه الجديد.. حظا سعيدا يا وزير"، ثم وضع إشارة إلى حساب غير رسمي لا يتبع وزير الخارجية التركي.

Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım! @hakanfidan_tr https://t.co/3Jng7GkwVr — Richard Moore (@ChiefMI6) June 4, 2023

ورغم أن الحساب المنتحل لصفة هاكان فيدان كتب في معلومات الحساب أنه ليس رسميا، وهو حساب ساخر فقط، فإن ذلك لم يمنع مور من الإشارة إلى الحساب، لأنه يبدو لم يتحقق من صحته قبل الإشارة إليه، مما أثار تعليقات ساخرة من قبل المغردين باللغتين الإنجليزية والتركية.

وعندما تنبه للموضوع، غرد مور مرة أخرى وكتب بالتركية "عفوا هذا محرج، ولكن حتى لو كان الحساب ساخرا، فإن أطيب تمنياتي تتحقق!".