اليوم السابع
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رئيس المخابرات البريطانية يرتكب خطأ استخباراتيا بسبب "تغريدة".. اعرف التفاصيل

الإثنين، 05 يونيو 2023 10:48 ص
رئيس المخابرات البريطانية يرتكب خطأ استخباراتيا بسبب "تغريدة".. اعرف التفاصيل رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور
وكالات

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أثارت تهنئة رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور لوزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان ضجة على المنصات، بعدما أشار في تهنئته لحساب ينتحل صفة الوزير التركي عبر "تويتر".

وحسب موقع روسيا اليوم، كتب مور في تغريدة باللغة التركية "أتمنى لصديقي وزميلي السابق التوفيق في منصبه الجديد.. حظا سعيدا يا وزير"، ثم وضع إشارة إلى حساب غير رسمي لا يتبع وزير الخارجية التركي.

 

 

ورغم أن الحساب المنتحل لصفة هاكان فيدان كتب في معلومات الحساب أنه ليس رسميا، وهو حساب ساخر فقط، فإن ذلك لم يمنع مور من الإشارة إلى الحساب، لأنه يبدو لم يتحقق من صحته قبل الإشارة إليه، مما أثار تعليقات ساخرة من قبل المغردين باللغتين الإنجليزية والتركية.

وعندما تنبه للموضوع، غرد مور مرة أخرى وكتب بالتركية "عفوا هذا محرج، ولكن حتى لو كان الحساب ساخرا، فإن أطيب تمنياتي تتحقق!".

 


بريطانيا

تركيا

وزير الخارجية التركى

هاكان فيدان



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