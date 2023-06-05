دار الإفتاء: الشاةُ الواحدة فى الأضحية تكفي عن الفرد الواحد وأهل بيته

كتب لؤى على

قالت دار الافتاء إن الشاةُ الواحدة تكفي في الأضحية عن الفرد الواحد (وأهل بيته)، وتكفي البَدَنة (الجمل أو الناقة)، والبقرة (أو الجاموس) كل واحدة منها عن سبعة أفراد، بشرط ألَّا يقل نصيب الفرد الواحد منها عن السُّبع.

كما يستحبُّ اختيار الأضحية كثيرة اللحم وإن كانت صغيرة السن؛ رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين، الوزن للإبل أو البقر والجاموس 350 كجم أما الغنم فيذبح الخروف إذا كان عمره ستة أشهر والماعز إذا كان عمره سنة.