خبراء قانون أمريكيون يتوقعون توجيه اتهامات جديدة لترامب فى قضية الوثائق السرية

كتبت ـ ريم عبد الحميد

توقع عدد من الخبراء القانونين احتمال توجيه لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ، فى ظل الخطط الأخيرة لهيئة محلفى وزارة العدل، بحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية.

وذكرت قناة "إن بى سى نيوز"، إن هيئة محلفين كبرى تجرى تحقيقا فى مزاعم سوء تعامل ترامب مع الوثائق السرية، والتى من المقرر أن تنعقد فى واشنطن العاصمة، وهو الأمر المتوقع حدوثه خلال الأيام القادمة.

وكانت القضية التي يشرف عليها المحقق الخاص جاك سميث قد عادت إلى الأضواء مؤخرا، ورأى العديد من الخبراء ان توجيه اتهامات قد يكون فى غضون الأيام أو الأسابيع التالية ليوم الذكرى، الذى احتفلت به الولايات المتحدة الأسبوع الماضى.

وردا على أنباء اجتماع هيئة المحلفين مجددا فى واشنطن، أشار العديد من الخبراء القانونيين على أن هيئة المحلفين تفعل ذلك من أجل التصويت أو إصدار اتهام. وقال المدعى الفيدرالي السابق جلين كريشنر، خلال ظهوره على قناة MSNBC، أن المراقبين لقضية الوثائق ينبغي الآن أن يترقبوا لإصدار اتهام.

وقال كيرشنر، مستشهدا بخبرته الخاصة فى مرافعة القضايا الكبرى أمام هيئات محلفين كبرى، إن الجدول الزمنى يتماشى مع فكرة اقتراب التصويت على لائحة اتهام، بالنظر على أن الشاهد الأخير قد تم تقديمه إلى الجماعة قبل شهر تقريبا. وبوضح أن المدعين عادة ما يأخذون استراحة بين عرض جميع الأدلة على هيئة محلفين كبرى، وإعداد تفصيل شامل لجميع المعلومات المتاحة، ثم يجتمعون مرة أخرى لاتخاذ قرار نهائي بشان لوائح الاتهام.