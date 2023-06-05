اليوم السابع
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الإثنين، 05 يونيو 2023 06:13 م
أكرم القصاص
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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بحى المناخ في بورسعيد

الإثنين، 05 يونيو 2023 05:13 م
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بحى المناخ في بورسعيد رئيس حى المناخ ببورسعيد يتابع إزالة الإشغالات
بورسعيد محمد فرج

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شنت الأجهزة التنفيذية بحى المناخ بتكثيف حملاتها المكبرة ،اليوم الإثنين، لمتابعة ورفع الإ شغالات والمخالفات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة فى شوارع أسوان والناصر والأمين.
 
أسفرت الحملة اليوم عن إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة الموضوعة بنهر الطريق،ومصادرة العديد من الكراسي والطاولات والبنوك الخشبية والموازين والاستندات ، إضافة إلى فتح وتوسعة الشوارع أمام الحركة المرورية. 
 
ومن جانبه قال الدكتور منصور بكرى خلال تصريحات صحفية  أن  الحملات  تأتى للحفاظ على  المظهر الحضارى لحى المناخ ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع والميادين بمشاركة فريق العمل بإدارة الاشغالات برئاسة محمود مهران الذى يبذل قصارى جهده للقضاء على الإشغالات.
 
رئيس حى المناخ ببورسعيد يتابع إزالة الإشغالات2
رئيس حى المناخ ببورسعيد يتابع إزالة الإشغالات2

رئيس حى المناخ يتابع إزالة الإشغالات والمخالفات
رئيس حى المناخ يتابع إزالة الإشغالات والمخالفات

 


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حملات مكبرة لازالة الاشغالات



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