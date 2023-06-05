حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بحى المناخ في بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت الأجهزة التنفيذية بحى المناخ بتكثيف حملاتها المكبرة ،اليوم الإثنين، لمتابعة ورفع الإ شغالات والمخالفات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة فى شوارع أسوان والناصر والأمين.

أسفرت الحملة اليوم عن إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة الموضوعة بنهر الطريق،ومصادرة العديد من الكراسي والطاولات والبنوك الخشبية والموازين والاستندات ، إضافة إلى فتح وتوسعة الشوارع أمام الحركة المرورية.

ومن جانبه قال الدكتور منصور بكرى خلال تصريحات صحفية أن الحملات تأتى للحفاظ على المظهر الحضارى لحى المناخ ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع والميادين بمشاركة فريق العمل بإدارة الاشغالات برئاسة محمود مهران الذى يبذل قصارى جهده للقضاء على الإشغالات.