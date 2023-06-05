جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يتدخل لتوصيل التيار لمصنع بالجيزة

كتبت ــ رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من عدم توصيل التيار الكهربائي للمصنع الخاص به بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.

وأوضح الجهاز أنه بدراسة موضوع الشكوى مع شركة التوزيع المختصة تبين ما يلي:-

-تأخر إحضار تصاريح الحفر.

-تم إحضار تصاريح الحفر والتنسيق بالمرور.

-تم البدء في الحفر ومد الكابلات.

-تم إطلاق التيار وتركيب العداد .

وتم التواصل من قبل مسئولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالأتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).