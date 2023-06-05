جنايات كفر الشيخ: المشدد 10 سنوات لمتهم احتجز شخصا وعذبه بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا، بمعاقبة متهم باحتجاز شخص وتعذيبه، بالسجن المشدد 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، كما أمرت بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

وقيدت أحداث القضية برقم 6040 سنة 2023 جنح مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 851 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد قرّر إحالة شخص، مقيم بمركز الرياض، وآخرين إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمتهم عما أُسند إليهم.

وتبين من قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أنهم في يوم 10 نوفمبر 2021، بدائرة مركز شرطة الرياض حجزوا المجني عليه «ح.م.أ.ب»، بدون أمر أحد الحكام بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح على ذوى الشبهة.

وكشف قرار الإحالة عن تعذيبهم المجني عليه تعذيبات بدنية بعد احتجازهم إياه دون سند قانوني متعدين عليه ضربًا، وكبلوا يديه مهددينه بالإيذاء ما لم يتنازل عن أمواله المستحقة على المتهم الأول، فيما وجه للمتهم الأول وآخرين إحراز وحيازة سلاح أبيض «سكين» وأدوات عصي خشبية، وحبل تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وعقب تداول القضية، قضت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الأولى»، حضوريًا، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، كما أمرت بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.