اليوم السابع
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تموين القاهرة تصادر سلعا مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة.. صور

الإثنين، 05 يونيو 2023 01:52 م
تموين القاهرة تصادر سلعا مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة.. صور تموين القاهرة تصادر سلع مجهولة المصدر
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة، استمرار تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بقطاعاتها الأربعة، بالتعاون والتنسيق مع إدارات التموين، ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة حيال المخالفين.
 
وأسفرت الحملات التفتيشية اليوم عن تحرير 67 مخالفة تموينية بقطاعات محافظة القاهرة الاربعة مابين نقص في الأوزان ومخالفة في المواصفات وبيع بأزيد من التسعيرة بالنسبة للمخابز وعدم الاحتفاظ بالفواتير وبيع بازيد من التسعيرة للسلع التموينية والبيع بالسوق السوداء. 
 
  كما اسفرت الحملات من تحريز كمية كبيرة من المضبوطات شملت 303 كرتونة لبن حليب بكل كرتونة عدد 6 عبوة زنة لتر واحد لتر بأجمالي 1818 لترا.
 
كما شملت الحملات التفتيشية لمديرة التموين، تحرير محضرج.ج برقم ٥٧٢١ـ قسم شرطة المقطم من ضبط / المسئول عن سوبر ماركت بالعنوان / محل رقم 3 قطعة ۱۱71 -۱۱۷۲ شارع ۹ – المقطم وذلك لحيازته بغرض البيع مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون المستندات الدالة على الحيازة، وتم التحفظ على ( 40 ) علبة حلاوة طحينية على ذمة. المحضر. 
 
 وتم أيضا تحرير محضرج.ج برقم ٥٧٢٢- قسم شرطة المقطم من ضبط / المسئول عن مخزن للمواد الغذائية بالعنوان / قطعة 17 أمام مسجد بلال – المقطم وذلك لحيازته بغرض البيع مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون المستندات الدالة على الحيازة، وتم التحفظ على عدد ( 25 ) علبة بسكويت دايجيستيف + ( 350 ) كيس شيبسي على ذمة المحضر.
 
وتم تحريرمحضرج.ج برقم ٥٧٢٣- قسم شرطة المقطم من ضبط / المسئول عن مخزن للمواد الغذائية بالعنوان / ٧٩٩٦ شارع 9 أمام توكيل اديداس- المقطم وذلك لحيازته بغرض البيع مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون المستندات الدالة على الحيازة، وتم التحفظ على عدد ( ۱۰۰۰ ) كجم أرز مصري على ذمة المحضر . 
 
تموين القاهرة تصادر سلع مجهولة المصدر (1)
تموين القاهرة تصادر سلع مجهولة المصدر (1)

تموين القاهرة تصادر سلع مجهولة المصدر (2)
تموين القاهرة تصادر سلع مجهولة المصدر (2)

اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة
اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة
 
و تم تحرير محضرج.ج برقم ٧٢١٥- قسم شرطة المطرية من ضبط / المسئول عن سوبر ماركت بالعنوان / 6 ش محطة الحلمية مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون المستندات الدالة على الحيازة، وتم التحفظ على عدد ( ۹۰۰ ) زجاجة زيت طعام ٧٥٠ مللي على ذمة المحضر . 
 وشملت الحملة المكبرة ايضا تحرير محضرج.ج برقم ٧٢١٦- قسم شرطة المطرية من ضبط / المسئول عن سوبر ماركت بالعنوان / ش ترعة الجبل - برج الايمان - المطرية وذلك لحيازته بغرض البيع مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون المستندات الدالة على الحيازة مخالفا لأحكام و تم تحريز عدد ( ۷۲۰ ) زجاجة زيت طعام 
 
كما تم تحرير محضرج.ج برقم ٢٤٧٣- قسم شرطة روض الفرج ضد المسؤل عن مخبز ١١٢ شارع ابو الفرج بروض الفرج لتبديده الحرز المحرز علي ذمة القضية رقم ٩٢٠٠ لسنة ٢٠٢٢ مخالفا لأحكام القانون وذلك طبقا لقرار النيابة قد تم التحفظ علي ١٥ شيكارة دقيق في ٥٠ كيلو للشيكارة بما يعادل ٧٥٠ كيلو دقيق
 

القاهرة

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