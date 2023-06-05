اليوم السابع
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تموين الجيزة تضبط لحوما ودواجن مجهولة المصدر فى حملة على الأسواق والمحلات

الإثنين، 05 يونيو 2023 10:57 ص
تموين الجيزة تضبط لحوما ودواجن مجهولة المصدر فى حملة على الأسواق والمحلات حملة تموين- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت مديرية أمن الجيزة، حملة تموينية، لضبط التجار وأصحاب المحلات والمخازن المتورطين في الغش التجاري، والإضرار بالمستهلكين، وأسفرت الحملة عن تحرير وضبط 49 قضية غش تجاري، وحيازة لحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ودواجن مجمدة مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وحجب سلع عن البيع، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.

 


حملة تموين

مباحث التموين

غش تجاري

تموين الجيزة



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