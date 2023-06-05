تعرف على تحويلات مرورية في مدينة نصر بسبب أعمال إصلاحات لمدة 13 يوما

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة ، تحويلات مرورية بتقاطعى شارعى "محمد مقلد - حسن مأمون" مع محور مصطفى النحاس في مدينة نصر لمدة 13 يوما ، مع إجراء الغلق الكلى لشارع محمد مقلد فى الوصلة من شارع هشام لبيب وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم وتحسين ورفع كفاءة بعض شبكات الصرف الصحى بمناطق (الهضبة العليا، الهضة الوسطى) وتنفيذ بعض الأعمال بتقاطعى شارعى "محمد مقلد- حسن مأمون" مع محور مصطفى النحاس بمناطق مدينة نصر على ثلاث مراحل، الأمر الذى يستلزم إجراء الغلق الكلى لشارع محمد مقلد فى الوصلة من شارع هشام لبيب وتقاطعه مع شارع محمد مقلد حتى محور مصطفى النحاس وتحويل حركة المركبات على النحو التالى:

-الإتجاه القادم من شارع محمد مقلد إتجاه محور مصطفى النحاس يسلك يساراً شارع هشام لبيب فيميناً شارع شريف الرساوى إتجاه محور مصطفى النحاس وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 5/6/2023 ولمدة 13 يوماً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.