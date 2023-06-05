تعرف على الحركة الملاحية والبحرية بموانئ البحر الأحمر وتدوال البضائع اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، اليوم الإثنين، أن الحركة الملاحية تسير بشكل طبيعي داخل موانئ الهيئة المختلفة، وأن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن.

وأكد المركز الإعلامى للهيئة فى بيان له، أن اليوم تم تدوال 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و643 شاحنة، و60 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، و320 شاحنة و50 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 323 شاحنة و 10 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس، وأمل، وكان استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة، وغادرت ثلاث سفن "بوسيدون اكسبريس، وأمل، والقاهرة".

وشهد ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، تداول 1750 طن بضائع و 345 شاحنة، ومن المقرر أن يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن وهو " ايلة، بريدج، سينا"، وتبين أن عدد الركاب ما بين وصول وسفر فى موانئ الهيئة اليوم 2540 راكبا.