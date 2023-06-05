تحريات لكشف ملابسات مصرع سيدة حاولت رؤية طفلتيها بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف كواليس وتفاصيل حادث مصرع سيدة نتيجة سقوطها من عقار بمدينة الشيخ زايد، وتبين من خلال التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، أن السيدة حاولت التسلل لشقة طليقها بعد منعها من رؤية طفلتيها، إلا أنها اختل توازنها وسقطت مفارقة الحياة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع سيدة نتيجة سقوطها من أعلى عقار بمدينة الشيخ زايد.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن سيدة رفض طليقها السماح لها برؤية طفلتيها في شقته، فقررت التسلل للشقة من أعلى سطح العقار، إلا أنها اختل توازنها، وسقطت أرضا لتلقى مصرعها.

استمع رجال المباحث لأقوال طليقها، وعددا من شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وجاري تكثيف التحريات لبيان حقيقة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.