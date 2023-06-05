تحت شعار "من أجل بيئة نظيفة".. صرف صحى الإسكندرية يفتتح المعرض الفنى الأول للتوعية

الإسكندرية جاكلين منير

افتتحت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المعرض الفني الأولي للتوعية بالتعاون مع فرع وزارة الثقافة بالإسكندرية وقصر ثقافة الأنفوشي تحت عنوان (من أجل بيئة صحية نظيفة).

ويأتي ذلك في إطار التعاون لرفع الوعي المائي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتوضيح جهود الدولة في تطوير البنية التحتية، وكيفية الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي والإستخدام الأمثل لها.

وضم المعرض 150 عملاً فنيًا في أربع مجالات (فن الرسم والتصوير للكبار والاطفال والتصوير الفوتوغرافي والخامات المتعددة) ضمن أعمال المسابقة الفنية التي تم الإعلان عنها والتي تجسد جهود الشركة في الحفاظ علي البيئة من وجهة نظر المواطنين وتهدف إلي توعية المواطنين بالدور الكبير الذي تلعبه شركه الصرف الصحي في المرحلة الحالية من ترشيد وتنقيه واستغلال مياه الصرف في مشروعات التنميه المستدامة.

وقد قامت الشركة بتوزيع جوائز ودروع وشهادات علي الفائزين والمشاركين بالمسابقة.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن توفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي هي حجر زاوية في تحسين مستوى معيشة الشعوب ومن أهم سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، لذا تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، للعلاقة الوثيقة بين مدى توافرها وجودة الحياة.

وأوضح أن الشركة تنفذ ورش عمل ومسابقات فنية وثقافية للأطفال وألعاب تعليمية لرفع الوعي المائي لدى الطلاب والمواطنين، وتوزيع مطبوعات ومطويات وهدايا رمزية تحمل رسائل للتوعية، لتهيئة جيل على وعي بالقضايا البيئية لتحويل ترشيد الاستهلاك وكيفية الحفاظ علي البنية التحتية باعتبارها ممتلكات الدولة والمواطنين إلى ثقافة وسلوك عام في المجتمع.