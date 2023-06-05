وأكدت صحيفة "الشعب" الموريتانية أن لقاء القمة الذي جمع الرئيسين المصري والموريتاني يعد في غاية الأهمية، موضحة أنه وسّع فيما بعد ليضم وفدي البلدين، وتناولت باهتمام بالغ المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان، مشيرة إلى أن الرئيس الغزواني أعرب عن مدى سروره بزيارة الصداقة والعمل التي يؤديها لمصر تلبية لدعوة كريمة من أخيه وصديقه الرئيس السيسي، شاكرا له حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومهنئا إياه بما تحقق من إنجازات كبيرة في ظل قيادته.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الموريتاني، قوله:"إن لمصر في وجدان العرب عموما والشعب الموريتاني خصوصا، مكانة عظيمة بحكم عراقة تاريخها، ودورها البارز في تاريخ الأمتين العربية والإسلامية".

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع موريتانيا، في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين والبلدين الشقيقين، موضحا أنه أجرى مع الرئيس الغزواني مباحثات مكثفة وبناءة تناولت مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، وقد عكست المشاورات الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون، والتنسيق على المستويات كافة.

وأضاف:"توافقنا حول أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك، بهدف الحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية وحدة وسيادة ومقدرات الدول العربية".

من ناحيتها، تناولت صحف "مراسلون" و"الصحراء" و"الوطن" باهتمام بالغ المباحثات التي أجراها الرئيسان، مؤكدة أهمية الزيارة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين،

كما أولت قنوات الإذاعة والتلفزيون في موريتانيا اهتماما كبيرا بالمباحثات.