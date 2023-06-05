اليوم السابع
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انهيار جسر معلق بالهند للمرة الثانية خلال عام.. فيديو

الإثنين، 05 يونيو 2023 08:27 ص
انهيار جسر معلق بالهند للمرة الثانية خلال عام.. فيديو انهيار جسر
وكالات

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انهار جسر قيد الإنشاء، يقع على نهر الغانج في ولاية بيهار شرق الهند، الأحد، للمرة الثانية خلال عام ونيف، بعدما سقط في أبريل الماضي وأعيد بناؤه.

وحسب موقع روسيا اليوم، تصدع جسر Sultanganj المعلق تدريجيا قبل أن ينهار بالكامل أمام أعين المواطنين، مخلفا دمارا هائلا وموجة من الغبار.

 

 

وبينما لم تتم الإفادة عن أي إصابات، فتحت السلطات الهندية تحقيقا سريعا في الحادث للوقوف على أسباب انهيار الجسر للمرة الثانية، مع العلم أنه كان من المقرر انتهاء العمل به في نوفمبر من هذا العام.

وقال أميت مالفيا، المسؤول البارز في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، "في عام 2015، افتتح نيتيش كومار هذا الجسر، والذي كان من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2020.. لقد سقط هذا الجسر للمرة الثانية. هل سيستقيل كومار ونائبه على الفور؟".

 


الهند

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انهيار جسر معلق

ولاية بيهار



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