اليوم السابع تحصل على المركز الثانى لجائزة سمير قصير لحرية الصحافة

أعلنت مؤسسة سمير قصير لحرية الصحافة في حفل أقامته اليوم عن الفائزين بجائزتها لعام 2023 ، وحصل الصحفي محمود السبكى بجائزة المركز الأول عن التحقيق الاستقصائى بعنوان "الهجرة بجواز شبيه:سماسرة وسوق سوداء لوثائق السفر الأوروبية".

كما حصل على المركز الأول في فئة مقال الرأى إيناس حقي من سوريا عن مقال بعنوان "رسالة إلى جاكى شان" ، وحصل عن المركز الأول عن فئة التقرير الإخباري السمعى البصرى محمد شريتح من لبنان عن تقرير بعنوان "السلطات اللبنانية تضيق الخناق على مجتمع ميم وتمنع تجمعاتهم".

وحصل الزميلان أحمد جمال الدين وأحمد إسماعيل على المركز الثانى عن فئة التقرير الإخباري السمعى البصرى بمشاركتهما بتقرير بعنوان "متخافوش مننا"، وهى معايشة أجراها الزميلان للمتعافين نفسيا داخل مستشفى العباسية.



الزميل أحمد إسماعيل



الزميل أحمد جمال



الزميلان أحمد إسماعيل وأحمد جمال



الصحفى محمود السبكي الفائز بالمركز الأول فى التحقيق الاستقصائي

وكانت مؤسسة سمير قصير لحرية الصحافة أعلنت عن تقدم 240 صحفيا من كل الدول العربية للحصول على جائزتها بفئاتها المختلفة، وصل منهم 10 مرشحين للقائمة القصيرة.

أربعة زملاء فى فئة التحقيق الأستقصائي

سارة جمال من مصر عن تحقيق بعنوان "كشف جبرى:عنف الولادة يمر من دون حساب"، ومحمود السبكى من مصر عن تحقيق بعنوان "الهجرة بجواز شبيه:سماسرة وسوق سوداء لوثائق السفر الأوروبية" وهديل عرجة من سوريا عن تحقيق بعنوان "أطفال سوريون ضحايا انتهاكات جنسية"، وباسكال صوما من لبنان عن تحقيق بعنوان "تحت التعذيب سأعترف بأى شئ:سجناء سوريون في المسلخ اللبناني".

وعن فئة التقرير الإخباري السمعى البصرى

أحمد جمال الدين وأحمد إسماعيل من مصر بتقرير بعنوان "متخافوش مننا"، ومحمد شريتح من لبنان عن تقرير بعنوان "السلطات اللبنانية تضيق الخناق على مجتمع ميم وتمنع تجمعاتهم"، ومصطفي العاصى وأحمد الأمين من سوريا عن تقرير بعنوان "ياريتني موت وارتاح:من ينقذ مخيم الزينون بأدلب.

وعن فئة مقال الرأى

ريم بن رجب من تونس مقال بعنوان "اسمى كلب /عن رفاقنا الحيوانات والسياسة والفقدان"، وإيناس حقي من سوريا عن مقال بعنوان "رسالة إلى جاكى شان"، وسامر مختار من سوريا عن مقال بعنوان "ذاكرة تكتظ بالمقهورات:عن التخلى وثمن كلمة "لا"