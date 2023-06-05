"الهروب من الساقية".. فيلم مشروع تخرج لطلاب بكلية الإعلام جامعة الأزهر

كتب ــ لؤى على

أطلق طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف بقسم الإذاعة والتليفزيون فيلماً تسجيلياً بعنوان "الهروب من الساقية"، يأتي ذالك ضمن إطار مشروعات التخرج التي يقوم بها طلاب القسم، حيث يهدف المشروع إلي إبراز دور التعليم بكل مراحله وأثره علي تطور المجتمع بشكل عام، وأثره على قطاع الزراعة بشكل خاص، مما أدى إلى تطور أساليب الزراعة في كل المحاصيل الزراعية وأيضاً عمليات الحصاد، والتي كانت تأخذ مراحل متعددة بما فيها من إرهاق وتعب للمزارعين.

كما يشير الفيلم إلي تعزيز الوعي بدور الإرشادات الزراعية الذي تمثل مصباحا يضيء الطريق للمزارعين في كيفية زراعة المحاصيل الزراعية وأيضاً تحديد مواعيد الزارعة، فضلاً عن اتباع الإرشادات الخاصة بعمليات السماد والتغذية.

ويتناول الفيلم ثلاث حقب زمنية مختلفة وكيف مر فيها التعليم فنجد الجد الذي ولد في الخمسينيات من القرن الماضي، لم يكن له نصيب من التعليم إلا قليل جدا من حالفهم الحظ والتحق بأحد الكتاتيب ليتعلم القراءة وكان في ذلك الحين يعمل مثلما يعمل أبيه.

ثم بعد ذلك تأتي فترة الابن والذي كان له نصيب من التعليم فكان من يحصل في ذلك الوقت علي الدبلوم كان يعادل الآن من يحصل على الشهادة الجامعية، وأخيراً جاءت فترة الحفيد وهى الفترة التي نعيشها الآن بما فيها من تطور في كافة المجالات التعليميةالذي استطاع فيها الحفيد أن يحقق قدر كبير من التعليم بجانب المشاركة في الكثير من الأبحاث العلمية التي تسهم تطوير قطاع الزراعة والذي سنسلط عليه الضوء في هذا المشروع.

ففي كل فترة من الفترات السابقة كان للتعليم دور كبير فيها، فنجد في الفترة التي عهدها الجد كانت أساليب الزراعة في ذلك الوقت بدائية متمثلة في الرى بالساقية ، فضلاً عن عمليات الزراعة والحصاد التي كانت تأخذ فترات طويلة من الزمن حتي ينتهي منها المزارع.

ثم تطور الأمر بعد ذلك حتي أصبح الابن يمارس عمله الخاص وأيضا يقوم برزاعة الأرض وحصادها بعد أن تطور الأمر في الرى والحصاد فبدلاً من الساقية أصبح هناك الرى المطور ثم تطور غرفة الرى تلك التي تعمل بالكهرباء "بتكة زرار" ، وهذا بدورة أدى إلى إتاحة الفرصة للحفيد أن يتعلم ويحصل على اعلي الدرجات العلمية فضلاً عن مشاركتة في الأبحاث العلمية التي تسهم في تطوير قطاع الزراعة وغيرها من مجالات الحياة .

وكان أثر التعليم الإيجابي ودوره في تطوير قطاع الزراعة خاصة فأصبح بإمكان المزارع رى الأرض بمجرد ضغطه زرار ، فضلاً عن عمليات الحصاد التي أصبح بإمكان المزارع حصاد الكثير من الأفدنة في بضع ساعات

ويضم المشروع كل من " محمد فرج_محمدشلبي_ محمد الترامسي_ محمد القصبي _ معاذ موسى _عابد عبدالهادي _ يحي منصور _ محمد سعد "